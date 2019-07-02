جواد العطار: انتخابات المحافظين الجدد اعادة تدوير للفشل

(المستقلة)..وصف القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي وعضو الجمعية الوطنية سابقا جواد العطار عملية انتخاب المحافظين الجدد في بعض المحافظات بأنه عملية تدوير للفشل.

وقال العطار في تصريح صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه،اليوم الثلاثاء،”مما يؤسف له ما يجري في مجالس المحافظات من إخفاقات كبيرة على كافة الأصعدة الخدمية بالذات والخلافات الحزبية والصفقات المشبوهة والفساد عموما ، ومما يزيد الاسف استمرار هذه المجالس في عملها رغم انتهاء دورتها الانتخابية فهي ما زالت تعمل وتمارس أدوارا سلبية خارج الاطر القانونية والدستورية”.

وحمل العطار الرئاسات الثلاث، ومفوضية الانتخابات “هذا الخلل الدستوري الخطير في تأخير انتخابات مجالس المحافظات لاكثر من عامين”، مؤكدا ان “عمل هذه المجالس ما زال يسوده التخبط دون رادع قانوني”.

وأشار الى انه “يفترض في انتخابات المحافظين التي جرت مؤخراً ان تراعي أمرين: الاول – اختيار المحافظ من خارج مجلس المحافظة نفسه لان في الامر تدوير للفاسدين ، خصوصا ان اغلب مجالس المحافظات تعاني الخلل في أداءها والسخط الشعبي المتزايد. وثانيا: ينبغي على مجالس المحافظات مراعاة المقبولية في اختيار المحافظ من جمهور المحافظة ويفضل ان يكون من أبنائها المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة”.

ودعا العطار رئيس مجلس الوزراء الى إيقاف المحاصصة والحزبية في اختيار ، كما دعا البرلمان الى مراقبة عملهم والسلطة القضائية، مطالبا الادعاء العام لملاحقة الفاسدين السابقين منهم.