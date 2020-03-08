جواد الخالصي يتهم بريطانيا وأميركا بالتشجيع على الشذوذ

ونشر الخالصي تغريدة على صفحته في موقع “تويتر” قال فيها: “على علماء الأمة ومراجع الدين خاصة، وكل المثقفين والمخلصين، أن يدينوا تصرف السفارتين الفاجرتين البريطانية والأمريكية في التشجيع على إثارة الفاحشة والدعوة إلى الشذوذ والانحراف ونسبة ذلك الى قرارات رسمية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية”.

وأشادت السفارة البريطانية لدى العراق، الثلاثاء الماضي، باعتراف الحكومة العراقية بحقوق المثليين في البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة عبر “تويتر”، “نرحب باعتراف الحكومة العراقية مؤخرا بحق الأفراد في العيش بغض النظر عن ميولهم الجنسية، عش ودع غيرك يعيش”.