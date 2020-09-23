جهاز مكافحة الارهاب يبدأ حملة تفتيش في منطقة الجادرية

المستقلة / -افاد مصدر أمني مسؤول وشهود عيان بانطلاق حملة أمنية في منطقة الجادرية في بغداد للبحث عن متهمين بشن القصف الصاروخي الذي يستهدف عادة المنطقة الخضراء شديدة التحصين، ومقار التحالف الدولي والقوات الامريكية.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان جهاز مكافحة الارهاب بدأ ومنذ فجر اليوم حملة تفتيش في منطقة الجادرية في بغداد بحثا عن متهمين بالضلوع في اطلاق الصواريخ.

واضافوا ان قوات الجهاز قطعت المداخل الفرعية من الشوارع الرئيسية في المنطقة المذكورة.

وتتكرر الهجمات على القوات والمصالح الأمريكية، فضلا عن إمدادات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ أشهر طويلة، من قبل مسلحين مجهولين يشتبه بأنهم مقاتلون عراقيون موالون لإيران.