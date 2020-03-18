جهاز جديد للكشف عن كورونا بثلاث ساعات

المستقلة /حصلت شركة “روشي هولندغ إيه جي” على موافقة عاجلة من الحكومة الأمريكية لإجراء اختبار آلي جديد للكشف عن فيروس كورونا.

فبحسب الشركة فإن جهازها الجديد سيساعد في رصد الإصابة بفيروس كورونا قبل بدأ ظهور أعراضه، وتسريع القدرة على اختبار المرض بنحو 10 مرات بحسب (سبوتنيك).

وأشارت الشركة إلى وجود نسختين من الاختبار الأولى معروفة بـ8800، وتقوم على إجراء تحاليل لنحو 4128 شخصا يوميا، على أن تقوم بإعطاء نتائج الفحوصات خلال 3 ساعات، بينما النسخة الثانية المعروفة بـ6800، تشمل تحاليل لـ1440 شخصا يوميا.