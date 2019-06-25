جهاز الاحصاء المصري يصدر النشرة السنوية لاستهلاك الطاقة

المستقلة- القاهرة – وليد الرمالي 0.26% انخفاض الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي عام 2017/2018 أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 6 /2019 النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة. • بلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 79,1 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 79,3مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0,26٪ تقريبا. بلغت كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 206.8 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 210 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفــاض قـــدرها 1,5 ٪ تقريبا. إجمالي الطاقـة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 2780جيجاوات/ساعة عـام 2016/2017 مقابل 2225.5 جيجاوات/ساعة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 24.9٪ تقريبا