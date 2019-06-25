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جهاز الاحصاء المصري يصدر النشرة السنوية لاستهلاك الطاقة

25/06/2019

المستقلة- القاهرة – وليد الرمالي

0.26% انخفاض الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي عام 2017/2018

             أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم  الثلاثاء  الموافق  25 /  6 /2019 النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة.

 

• بلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 79,1 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 79,3مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0,26٪ تقريبا.

بلغت كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 206.8 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 210 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفــاض قـــدرها 1,5 ٪ تقريبا.

 

إجمالي الطاقـة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 2780جيجاوات/ساعة عـام 2016/2017 مقابل 2225.5 جيجاوات/ساعة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 24.9٪ تقريبا

 

 

 



                          

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