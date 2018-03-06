جهاز الاحصاء المصرى يصدر مصر في ارقام

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اعلن الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء المصري، اليوم، النسـخة السنوية من كتيب “مـصر فى أرقام”، ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق.

وأشار الى الإحصــــاءات الإجتماعية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس ، الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية ، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع / الأسـرة والمستشفيات ، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية ، الناتج المحلى ، ميزان المدفوعات ، الدين الداخلى و الخارجـــى و الإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة

واشار الجهاز الى ان هــــذا الإصدار يتميز بما يتضمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال عامى 2017-2018 والتى تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكــــل مبســـط علـــى مســـتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفـــير إصــدار إحصائى مختصر يحقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبيانات

ويأمل الجهاز بإتاحـــة هـــذا الإصـــدار ان يوفـــر إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية . وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من ” كتيب مصر فى أرقام 2018 ” يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز : http://www.capmas.gov.eg