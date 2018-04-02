صحيفة : قرار العبادي المتعلق بتسريع توفير الخدمات له “دوافع انتخابية”

(المستقلة) … وقع الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، الوثيقة الأساسية لمبادئ التعاون المشترك مع الحكومات المحلية لمحافظتي الديوانية وميسان، كما جرى إطلاق البرنامج التجريبي لنقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها، نشر اليوم الاثنين (2 نيسان 2018)، تابعته (المستقلة) ، ان “توقيع وثيقة المبادئ الأساسية، بالتزامن مع إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأمر الديواني المتعلق بتسريع الجهد الوطني لتوفير الخدمات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، أثار استغراب شخصيات سياسية، لجهة التقاطع الحاصل في هدف واتجاه الوثيقة والأمر الديواني”.

وأضافت أنه “في حين يبقي الأمر الديواني المتعلق بالخدمات وبخاصة المقدمة من الجهد الهندسي للقوات المسلحة بمختلف صنوفها بيد رئيس الوزراء حصرياً، يفترض أن تمنح وثيقة إطلاق الصلاحيات سلطات واسعة للإدارات المحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فيما لم يستبعد مراقبون الأهداف الانتخابية وراء تزامن صدور الأمرين”.

ونقلت الصحيفة عن القيادي في تيار “الحكمة الوطني” فادي الشمري، استغرابه من التزامن بين الأمر الديواني وموضوع نقل الصلاحيات، لافتا إلى وجود “دوافع انتخابية” وراء الموضوع، حيث أكد أنه “يؤيد بقوة موضوع نقل الصلاحيات إلى المحافظات، ونعتقد أن إطلاقه تأخر كثيراً، وكان ينبغي إطلاقه نهاية عام 2016، وقد كان ضمن شروط موافقتنا على برنامج الحكومة الحالية”.

وأوضح الشمري، أن “اللامركزية واحدة من الحلول الجوهرية باتجاه فك التعقيد بين المركز والمحافظات، وتساعد على إنعاش التعايش السلمي في العراق، لكن إطلاقها قبل نحو شهر من موعد الانتخابات يثير أكثر من علامة استفهام”، مبينا أن الأمر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء يكشف عن أن الحكومة بدأت في التحول شيئاً فشيئاً باتجاه أهداف ومضامين انتخابية، وعلى الحكومة الابتعاد عن استغلال مكانتها لأهداف انتخابية.

كما استغرب من مسألة “حصر الصلاحيات بيد رئيس الوزراء في الأمر الديواني، ما يعني السيطرة على اختصاصات الدوائر البلدية والوزارات المعنية التي يجب أن تقوم بواجبها لا أن ترتبط برئيس الوزراء”.

من جانبه قال الخبير القانوني جمال الأسدي، إن “الأمر الديواني قصة غريبة ويتقاطع مع القانون، لأنه يسمح بسيطرة رئيس الوزراء على جميع الوزارات ومصادرة صلاحياتها، أظن أن الأمر يتعلق بدوافع انتخابية”.

وأشار الأسدي، إلى أن “توفير الخدمات الأساسية بهذه الطريقة عبارة عن حلول ترقيعية وليست مؤسساتية، وهذا الأسلوب كان يستخدم في عهد صدام، لفترات وأهداف محددة ثم ينتهي بانتهاء غايات”.

وأكد أن “أصل المشكلة في عدم تحول العراق إلى الحكم اللامركزي، يكمن في أن العقلية الحاكمة ما زالت مركزية وموروثة منذ عام 1920”.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت في وقت سابق، ان الحكومة نفذت جزءاً من التزاماتها لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من توقيع الوثيقة الأساسية لمبادئ التعاون المشترك مع الحكومات المحلية هو رفع القدرات الإدارية والتنفيذية للمحافظات، وتعزيز نقل الصلاحيات، وإعطاء مرونة أكبر للمحافظين.