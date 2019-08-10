جهات سياسية توجه تهديداد لـ احمد البشير مجددا

(المستقلة)..تعرض الاعلامي احمد البشير مقدم برنامج (البشير شو) السياسي الساخر و الذي يعرض على DW الألمانية، للتهديد مجدداً من قبل جهات سياسية.

البشير وفي ختام حلقته أشار الى تعرضه المستمر لتهديدات مباشرة، ومنها يصل الى التصفية الجسدية، مؤكدا انه تعرض مؤخرا الى تهديد جديد من جهات سياسية عليا و احزاب متنفذة في محاولة لمنعه من توجيه النقد لهم عبر برنامجه.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ما يتعرض له البشير، معتبرة التهديدات محاولة للحد مما يقدمه، وهو ما يتنافى مع حرية التعبير التي كفلها الدستور.

و قالت الجمعية في بيان انها تعمل على تفعيل القوانين التي تضمن حرية التعبير و عدم المساس بالعمل الاعلامي بما يطابق الدستور العراقي والقوانين الدولية.