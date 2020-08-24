(المستقلة).. في محاولة لجذب أكبر عدد من السائحين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلن مجلس السياحة في جنيف عن تقديم حزمة حوافز للزوار تتمثل في منحهم قسائم مجانية لإنفاقها في المدينة.

وسيحصل الزوار الذين يسجلون الوصول إلى فنادق المدينة السويسرية على بطاقة هدايا بقيمة 100 فرنك سويسري بما يعادل 110 دولار؛ لإنفاقها في المطاعم والمقاهي والمتاحف وغيرها من مناطق الجذب الرئيسية.

كما يحظى السائحون بفرصة لاختبار أهم ما يميز جنيف، من الشكولاتة السويسرية الفاخرة إلى الدخول إلى شاطئ البحيرة وزيارة العديد من المتاحف الكبرى.

ولا تنس أنه خلال زيارتك لجنيف ستكون محاطاً بالمناظر الطبيعية الخلابة، من مياه بحيرة جنيف البلورية إلى جبال الألب وجبار جورا الملحمية ومناظر مونت بلانك.

ويكون الزائر مخولاً للحصول على بطاقة هدايا جنيف بمجرد تسجيل الوصول إلى الفندق، بشرط أن يكون مشتركاً في هذا البرنامج، وسيتم منح قسيمة واحدة لكل غرفة.

ولاستخدام البطاقة، يحتاج الزائر ببساطة تقديم البطاقة في المطعم أو أي مكان جذب آخر يزوره، لخصم المبلغ المصروف من البطاقة.

مع العلم بان القسيمة صالحة فقط إذا كان الزائر مقيمياً لمدة ليلتين على الأقل في المدينة، ومع ذلك هناك مساحة زمنية واسعة للزوار للاستمتاع بالعرض، حيث يمكن استخدام القسائم حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. بحسب صحيفة Mirror البريطانية.