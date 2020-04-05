جنايات كركوك تستأنف جلسات المحاكمة

(المستقلة)..اعلنت محكمة جنايات كركوك/ الهيأة الأولى التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية عن استئنافها لجلسات المحاكمة بدءا منذ اليوم الاحد الموافق 5 نيسان 2020.

وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات كركوك/ الهيأة الاولى اعلنت عن استئنافها لجلسات المحاكمة بدءا منذ اليوم الاحد الموافق 5 نيسان 2020 بعد فترة توقف ناجمة عن تعليمات خلية الأزمة بحظر التجوال والحد من الحركة للتصدي لوباء كورونا”.

وأضاف المركز الاعلامي أن “محافظة كركوك شهدت انخفاظاً ملحوظاً بأعداد المخالفين لقرار حظر التجوال جراء الاجراءات المشددة التي اتبعتها السلطات الأمنية والقضائية في المحافظة”.