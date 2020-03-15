جنايات كربلاء : الحبس البسيط بحق اربعة متهمين لمتاجرتهم بالآثار

المستقلة … أصدرت محكمة جنايات كربلاء / الهيئة الأولى حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي بحق اربعة متهمين بجريمة المتاجرة بالآثار .

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة 44 / الشق الأول من قانون الآثار والتراث وذلك عن جريمة ضبط خمسة قطع تراثية ( أربعة قوارير ذهبية مرصعة بأحجار كريمة ومزخرفة وتمثال صغير من الذهب ) وجدت بحوزتهم وذلك بقصد المتاجرة بها ” .