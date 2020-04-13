جنايات ديالى تصدر احكاماً قضائية بحق سبعة مدانين بقضايا المخدرات

المستقلة ..اصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الاثنين، احكاماً قضائية بحق سبعة من المدانين بقضايا المخدرات.

وذكر بيان للمحكمة تلقت المستقلة نسخة منه، ان “قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يواصل ممارساته الامنية والتي تاتي تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في محاربة افة المخدرات من اجل تقديم كل من يروج او يتاجر او يتعاطى المواد المخدرة الى العدالة بالتنسيق مع السلطة القضائية لينالوا جزائهم العادل”.

واضافت، انها “اصدرت احكاماً بحق (7) من المدانين بقضايا المخدرات لعدد من السنوات وغرامات مالية مختلفة “.