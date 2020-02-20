جنايات الرصافة تصدر حكم على اثنين يقومان ‏بترويج العملة المزيفة في بغداد

المستقلة ..أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة ‏استئناف الرصافة الاتحادية حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدانين اثنين يقومان ‏بترويج العملة المزيفة في بغداد.

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدانين اعترفا بالقيام بترويج عملة الدولار الامريكي (مزيفة) ، حيث يقدمون على شراء مئة وخمسون الف دولار أمريكي ‏مقابل خمسة وسبعين ألفا من هذه العملة”.

وأضاف أنه “تم القبض على المدانين من قبل المفارز الامنية وباشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق المختص وبحوزتهم ‏مبلغ قدره خمسة الاف دولار امريكي في منطقة الكرادة”.

وتابع أن ” المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهم وفقا لاحكام المادة ‏‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004″.