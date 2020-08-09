جنايات الانبار تصدر حكما باعدام قاتل المغدور مصطفى العذاري

المستقلة /- أصدرت محكمة جنايات الانبار بهيأتها الأولى حكما بالإعدام شنقا على المجرم الذي قام بقتل الجندي المغدور ( مصطفى العذاري) .

وأفاد بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، أن ” المدان اعترف بأرتكابه الجريمة، وأصدرت المحكمة الحكم وفقا للمادة 4 / 1 من قانون مكافحة الإرهاب .

يذكر أن الجندي العراقي “المغدور” مصطفى العذاري تم قتله وتعليق جثمانه من فوق جسر الفلوجة ابان سيطرة تنظيم داعش على المدينة، مما أثار موجة غضب شعبي .