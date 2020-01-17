جنازة الفنانة ماجدة الصباحي بحضور عدد من نجوم الفن.. صور

المستقلة/ منى شعلان/ شيعت منذ قليل جنازة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، عقب صلاة الجمعة ، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين ، بحضور عدد من نجوم الفن.

وخرج الجثمان من مسجد مصطفى محمود ملفوفا بعلم مصر إلى مدافن العائلة ، بمدينة السادس من أكتوبر، برفقة إبنتها غادة نافع .

وحضر الجنازة كل من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، دلال عبد العزيز ،عزت العلايلى ،سمير صبرى ، المنتج محسن علم الدين، نهال عنبر،رانيا محمود ياسين، أيمن عزب، رشوان توفيق، سيف عبد الرحمن، والإعلامية بوسى شلبى، والإعلامى وائل الإبراشى، ومن المقرر إقامة عزاء الراحلة يوم الأحد بمسجد عمر مكرم.

وقد رحلت ماجدة الصباحي ، عصر أمس الخميس ، داخل منزلها بالدقى ، عن عمر يناهز 89 عاما.