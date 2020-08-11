جمعية صحفية تدعو إلى اعادة النظر بقوائم الكهرباء الخاصة بالمؤسسات الاعلامية

(المستقلة)..دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيبن وزير الكهرباء إلى ضرورة إعادة النظر بقوائم الكهرباء الخاصة بمكاتب المؤسسات الاعلامية والتى تضمنت مبالغ خيالية مبالغ فيها .

وقال رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيبن ابراهيم السراج لـ(المستقلة) فوجئ اصحاب الاعمال ومكاتب المؤسسات الاعلامية بقوائم اجور الكهرباء بمبالغ باهظة جدا ،برغم ان اغلب المدة المطلوب تسديد اجورها تقع ضمن الحظر الصحي ، حيث المحال مغلقة والاعمال والنشاطات معطلة.

وأشار على سبيل المثال الى القائمة التي تلقتها الزمان والبالغة مليونا و٩٥٨الفا و٢٥٠ دينارا.

واوضح ان القوائم لم تتضمن قراءة سابقة وقراءة لاحقة، “اي انها تقديرية وحسب مزاج قارئ المقياس ولاتتناسب مع حجم ماتستهلكه تلك المؤسسات الاعلامية من تيار كهربائي”.

وشدد على أن ذلك “يشكل نوعا من أنواع الفساد واستغلال تلك المؤسسات الاعلامية التى تعيش في أزمة مالية خانقة حيث توقفت اغلب الإعلانات الحكومية والتى تشكل اهم مصدر لتمويل المؤسسات الاعلامية المستقلة”.

واكد السراج ضرورة مراعاة الظروف القاسية والمعقدة التى تمر بها المؤسسات الاعلامية المستقلة .