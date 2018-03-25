جمعية تطالب الثقافة بإيضاح قرارها بمنع صحفي من دخول ديوان الوزارة

(المستقلة)..أعربت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن استغرابها من منع الكاتب والصحفي علي الشاعر من دخول ديوان الوزارة.

وطالبت الجمعية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، وزارة الثقافة بإيضاحات بشأن قرار منع الكاتب على الشاعر من دخول مبنى الوزارة، معربة عن استغرابها من صدور هكذا قرارات “لا تستند الى مادة قانونية ضمن القوانين العراقية النافذة”.

وأكد البيان ان “هكذا قرارات تتنافي كليا مع الدستور العراقي والقوانين العراقية التي كفلت الحريات العامة”.

وحثت الجمعية لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية الى التدخل الفوري لإزالة هذا القرار الذى “يسئ” الى الوزارة باعتبارها “خيمة الثقافة وراعية المثقفين والكتاب في العراق”.

واشارت الى ان على الشاعر له كتابات منشورة في صحف رصينة انتقدت حالات الفساد في مختلف دوائر الدولة وقد تعرض بسبب كتاباته الى الكثير من الضغوط واقامة الشكاوى ضده على خلافية تلك الكتابات