جمعية تدعو لتأمين حماية صحفي بعد تلقيه تهديدات مجهولة

المستقلة .. دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى توفير الحماية العاجلة للصحفي صباح علال بعد تلقيه تهديدات من جهات مجهولة.

ونقلت الجمعية، في بيان اليوم، عن علال قوله انه تلقى تهديدات ولاكثر من مرة من جهات مجهولة . الأمر الذى انعكس سلبا على طبيعة عمله في شبكة الإعلام العراقي وانه يشعر بأن حياته وحياة اسرته أصبحت مهددة.

و دعا رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراج، رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق في تلك التهديدات وتوفير الحماية للصحفي الدكتور صباح علال واسرته ،وفق ماجاء به قانون حماية الصحفيين “لاسيما وانه كاتب وصحفي معروف”.