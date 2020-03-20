جمعية تدعو المؤسسات الإعلامية الى توفير وسائل الحماية للصحفيين

(المستقلة).. دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين المؤسسات الإعلامية كافة الى توفير كافة مستلزمات الامان والسلامة للصحفيين لمواجهة مخاطر فايروس كورونا ،وتقليل الفرص باصابتهم بهذا الفايروس الخطر اثناء اداء عملهم.

وقال رئيس الجمعية ابراهيم السراج تقع على المؤسسات الإعلامية مسؤولية حماية الصحفيين والمراسلين والمصورين، واصبح من الضرورى تعقيم الاجهزة التي يستخدمونها كافة، مع توفير كمامات صحية نموذجية للصحفيين وتوفير وسائل الامان الاخرى كالمعقمات والديتول ومواد مطهرة معترف بها من قبل وزارة الصحة العراقية.

كما دعا السراج المؤسسات الاعلامية العراقية كافة الى اجراء فحص شامل يومي على الصحفيين العاملين معها والموظفين من اجل حمايتهم ومنع انتشار المرض .

واشار الى ان وزارة الصحة تعد مسؤولة ايضا عن التعاون مع ادارات المؤسسات الاعلامية لغرض توفير اقصى درجات الحماية للصحفيين، ولاسيما أنهم مستمرين بعملهم واضطرارهم للتواصل مع المواطنين والكوادر الصحية والوقائية وغيرهم رغم خطورة الوضع.

يذكر ان قرار حظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية ضمن اجراءات الوقاية لمواجهة انتشار فايروس كورونا قد استثنى الصحفيين، من اجل استمرار المؤسسات الإعلامية بالعمل.