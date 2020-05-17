جمعية تدعو إلى تأسيس صندوق لدعم الصحف المستقلة

(المستقلة)..دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الحكومة الاتحادية إلى تأسيس صندوق لدعم الصحف المستقلة على أن يكون هذا الصندوق تحت اشراف ومتابعة الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة وهيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الثقافة .

وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية أن أزمة كرونا التى خيمت على البلاد قداثرت تأثير سلبيا على واقع الصحف المستقلة وتوقف عدد كبير منها فيما تعرض عدد كبير من الصحفيين إلى الفصل التعسفي .

وإشار الى أن اغلب الوزارات قد امتنعت عن تسديد الديون المترتبة عليها لصالح تلك الصحف الأمر الذي جعل تلك الصحف تمر بضائقة مالية كبيرة وحرم عدد كبير من الصحفيين من استلام رواتبهم لاكثر من أربعة أشهر . وطالب السراج أن تشمل كافة الصحف بمردودات هذا الصندوق المقترح