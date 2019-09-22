جمعيات المكفوفين في البحرين والكويت وايران تتفق على نقل خبراتها الفنية الى كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال رئيس جمعية السراج العراقية للمكفوفين محافظة كربلاء عثمان الكناني ، اليوم الاحد ، إن جمعيات المكفوفين لدول البحرين والكويت وإيران إتفقت على تبادل ونقل خبراتها الفنية والثقافية الى الجمعية في المحافظة .

وأوضح الكناني لــــ ( المستقلة ) إن “الجمعية وعلى هامش زيارات جمعيات المكفوفين لدول البحرين والكويت وإيران إتفقت على تبادل ونقل الخبرات للمكفوفين في مجال الفن والثقافة ، إضافة الى إعداد مدربين خارج وداخل العراق “.

وأضاف إن “الغاية من الاتفاق إعداد طاقات بشرية من المكفوفين تتنافس في إبداعها ونشاطاتها الفنية على مستوى الوطن العربي وتحت عنوان (قادرون على الابداع ) “.

وبين إن “جمعية السراج للمكفوفين قد استعرضت خلال اللقاء التعريف بأهداف الجمعية والتي تعنى بتطوير الكفيف ، وإعادة دمجه في المجتمع ، وتعريف المجتمع بحقوق الكفيف “.