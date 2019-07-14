جمرك طريبيل يحقق إيراداً بلغ مليار ونصف المليار دينار أمس السبت

(المستقلة) … اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار ايراداً يومياً قارب المليار ونصف المليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار سجل ايراداً يومياً امس السبت قارب فيه المليار ونصف المليار دينار في سلسلة من الإنجازات التي تحققها المراكز الجمركية”.