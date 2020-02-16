جماهير الأهلي المصري ترفض تعيين جاساما لمباراة صنداونز

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أبدى قطاع كبير من مشجعي الأهلي المصري، اعتراضه على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما، لإدارة لقاء الفريق القاهري مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد اختار الحكم الكونغولي جون جاك نجامبو ندالا لإدارة لقاء الذهاب بين الأهلي وضيفه صنداونز، المقرر إقامته يوم 29 فبراير/شباط الحالي، فيما تم اختيار الجامبي بكاري جاساما لإدارة لقاء العودة في جنوب أفريقيا، يوم 7 مارس/أذار المقبل.

هاشتاج على تويتر:

دشنت جماهير الأهلي هاشتاج «#ارفضوا_جاساما_المرتشي» لمطالبة إدارة النادي برفض تعيين جاساما للقاء صنداونز، واتهمته بالتسبب في ضياع لقب نسخة 2018 من دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، بداعي ارتكاب أخطاء استفاد منها الأخير على حد وصف المغردين.

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وكان الأهلي قد خسر نهائي 2018 أمام الوداد بنتيجة 1-2 في إجمالي مجموع لقائي الذهاب والإياب، بعد التعادل 1-1 ذهابا في مصر، والهزيمة 0-1 إيابا في المغرب.

الهاشتاج الذي دشنته جماهير الأهلي احتل مراكز متقدمة بين الأكثر تداولا في مصر، وشهد أكثر من 40 ألف تغريدة بعد ساعات قليلة من إطلاقه.

الحكم الأكثر ظهورا:

ويعد بكاري جاساما هو أكثر حكم أدار مباريات يكون الأهلي طرفا فيها في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 9 مباريات، فاز المارد الأحمر في 4 منها، وخسر 3، وتعادل مرتين.

وكانت آخر مباراة أدارها جاساما (41 عاما) للأهلي أمام صنداونز، في الموسم الماضي بدوري الأبطال، وفاز بها الفريق القاهري على أرضه 1-0، في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

يذكر أن هذا الفوز لم يكن كافيا للأهلي من أجل العبور لنصف النهائي، وذلك بعد خسارته 0-5 في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا.