جمال الكربولي يشن هجوما لاذعا على من اسماهم بالاحداث في عالم السياسة

المستقلة / متابعة /- شن رئيس حزب الحل جمال الكربولي، هجوما لاذعا على من اسماهم بالاحداث في عالم السياسة ، داعيا اياهم الى ترك السياسية للكبار.

وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ،” لقد اخطأنا عندما منحنا الثقة للأحداث لكي يكون القرار السياسي بأيديهم فلا هم حافظوا على وحدة المكون ومصالحه ولا هم حافظوا على استحقاق السنة من الوزارات”.

واختتم الكربولي تغريدته بـ هشتاغ “اتركوا السياسة للكبار”.