جمال الكربولي يتهم صالح المطلك بإهدار مليار دولار

(المستقلة) … إتهم زعيم حركة الحل جمال الكربولي، الاثنين، رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، بإهدار مليار دولار من الأموال المخصصة لإغاثة النازحين “على خيم بائسة”، عندما كان مسؤولا عن هذا الملف بصفته نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة.

وذكر الكربولي في تغريدة له على حسابه في تويتر اليوم 26 تشرين الثاني 2018 أن “المسؤول السابق عن ملف النازحين أهدر مليار دولار على خيم ومواد اغاثة بائسة في مخيمات شبيهة بمعتقلات اللجوء التي تضعها الدول على الحدود”.

وأضاف أن “مخيمات تغرق بأهلها شتاء وتصليهم لهيب جهنم صيفا، وبيوتهم مازالت خرائب تنعق بها الغربان”.

وخلص إلى القول إن “نور الحقيقة الذي يصرخ به الجياع والمشردون لن تحجبه ظلال الإصلاح وشعارات محاربة الفساد الخادعة”.

وشهدت مناطق واسعة من العراق خلال الايام الماضية موجة قوية من الامطار والسيول أدت إلى حدوث فيضانات راح ضحيتها عدد من المواطنين في محافظات البصرة وصلاح الدين وذي قار وميسان، حيث يعاني النازحون الذين يسكنون المخيمات أوضاعا إنسانية صعبة.