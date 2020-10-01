جمال الكربولي : قناة دجلة ستبقى ضمير انتفاضة تشرين وصوتها الهادر

المستقلة / – اكد رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، ان قناة دجلة ستبقى ضمير انتفاضة تشرين وصوتها الهادر.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الخميس، “صمتاً ايتها الحروف واستمعي لصوت تشرين…. شباب العراق يفتحون باب الحرية من جديد، وستبقى قناة دجلة ضمير الانتفاضة وصوتها الهادر”.

وانهى تغريدته بهاشتاغ: “تشرين الصمود تعود”.