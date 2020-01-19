جمال الكربولي: جعل موارد الدولة تحت تصرف الاحزاب فساد مالي وسياسي

وقال الكربولي في تغريدة على موقع “تويتر”تابعتها “المستقلة اليوم الاحد ، إن “تسخير موارد الدولة ومركبات الوزارات والدوائر الحكومية وجعلها تحت تصرف الاحزاب لاستخداماتها السياسية هو فساد مالي واداري وسياسي خصوصًا انها تستغلها في يوم عطلة.. الجمعة ٢٠٢٠/١/٢٤”.

وختم الكربولي تغريدته بهاشتاغ :”الأحزاب تستغل موارد الدولة”.