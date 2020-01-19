جمال الكربولي: جعل موارد الدولة تحت تصرف الاحزاب فساد مالي وسياسي
المستقلة / متابعة /- أكد رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، أن استغلال الأحزاب لموارد الدولة هو فساد مالي واداري وسياسي.
وقال الكربولي في تغريدة على موقع “تويتر”تابعتها “المستقلة اليوم الاحد ، إن “تسخير موارد الدولة ومركبات الوزارات والدوائر الحكومية وجعلها تحت تصرف الاحزاب لاستخداماتها السياسية هو فساد مالي واداري وسياسي خصوصًا انها تستغلها في يوم عطلة.. الجمعة ٢٠٢٠/١/٢٤”.
وختم الكربولي تغريدته بهاشتاغ :”الأحزاب تستغل موارد الدولة”.
تسخير موارد الدولة ومركبات الوزارات والدوائر الحكومية وجعلها تحت تصرف الاحزاب لاستخداماتها السياسية هو فساد مالي واداري وسياسي خصوصًا انها تستغلها في يوم عطلة.. الجمعة ٢٠٢٠/١/٢٤..#الاحزاب_تستغل_موارد_الدولة pic.twitter.com/V4iXvl9Yif
— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) January 19, 2020
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