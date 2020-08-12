جمال الكربولي : العملية السياسية اخفقت لان رعاتها كانوا ظالمين

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان العملية السياسية اخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر لان رعاتها كانوا ظالمين.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”: “لقد اخفقت العملية السياسية في بناء نموذج ديمقراطي حر في العراق، لأن رعاتها كانوا ظالمين”.

واضاف ان “هؤلاء لم يؤمنوا يوماً بالحرية .. وكان الشعب آخر اهتماماتهم”.