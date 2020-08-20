جمال الضاري يتهم الميليشات بجرائم استهداف النساء في العراق

المستقلة / متابعة /- اتهم رئيس المشروع الوطني جمال الضاري ،الميليشيات بارتكارب جرائم عشية السنة الهجرية الجديدية وشهر محرم الحرام واستهداف النساء غدرا في العراق .

وقال الضاري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، ان جرائم الميليشيات التي ارتكبت وترتكب عشية السنة الهجرية الجديدة وشهر محرم الحرام واستهداف النساء غدرا في العراق، يجب ان تُحرك ضمائر الصامتين عن القتل المروع للناشطين والمتظاهرين .

وطالب الضاري حكومة مصطفى الكاظمي الضرب بيد من حديد لملاحقة العصابات الإجرامية وإثبات وجود الدولة وهيبتها .

وارفق الضاري مع تغريدته معايدة بمناسبة البدء السنة الهجرية الجديدة .