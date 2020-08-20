جمال الضاري يتهم الميليشات بجرائم استهداف النساء في العراق
المستقلة / متابعة /- اتهم رئيس المشروع الوطني جمال الضاري ،الميليشيات بارتكارب جرائم عشية السنة الهجرية الجديدية وشهر محرم الحرام واستهداف النساء غدرا في العراق .
وقال الضاري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، ان جرائم الميليشيات التي ارتكبت وترتكب عشية السنة الهجرية الجديدة وشهر محرم الحرام واستهداف النساء غدرا في العراق، يجب ان تُحرك ضمائر الصامتين عن القتل المروع للناشطين والمتظاهرين .
وطالب الضاري حكومة مصطفى الكاظمي الضرب بيد من حديد لملاحقة العصابات الإجرامية وإثبات وجود الدولة وهيبتها .
وارفق الضاري مع تغريدته معايدة بمناسبة البدء السنة الهجرية الجديدة .
جرائم #الميليشيات التي ارتكبت وترتكب عشية #السنة_الهجرية الجديدة وشهر #محرم_الحرام واستهداف النساء غدرا في #العراق، يجب ان تُحرك ضمائر الصامتين عن القتل المروع للناشطين والمتظاهرين، وعلى حكومة @MAKadhimi الضرب بيد من حديد لملاحقة العصابات الإجرامية وإثبات وجود الدولة وهيبتها pic.twitter.com/XQqnfFanlf
— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) August 20, 2020
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