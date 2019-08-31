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جمال الضاري: الصمت لا يزال مطبقاً على قضية المغيبين قسراً في العراق

31/08/2019

( المستقلة ) – قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، إن الصمت لا يزال مطبقاً على قضية المختطفين والمغيبين قسراً في العراق.

وأوضح الضاري في تغريدة له على حسابه عبر موقع “تويتر”، “رغم تكرار المناشدات الموجهة للحكومات العراقية بخصوص الكشف عن مصير المغيبين قسريا بجميع مُدن العراق”.

وأضاف، “لا يزال الصمت مطبقا على قضية المختطفين أثناء العمليات العسكرية بمناطق حزام بغداد والأنبار وديالى وبابل وصلاح الدين وكركوك ونينوى”.

وأضاف الضاري، “ولا يزال الصمت الأكبر عما جرى ويجري في جرف الصخر”.

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