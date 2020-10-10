جماعة “المقاومة العراقية” تعلن وقف العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية والأجنبية

المستقلة/- أعلنت جماعة “المقاومة العراقية” وقف عمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية والأجنبية في البلاد لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد ، فيما حذرت الأمريكيين تحذيرًا شديدًا من مغبّةِ المراوغةِ والمماطلةِ والتسويفِ في تحقيقِ مطلبِ الشعبِ الأوّلِ؛ والا سَنضطَرُّ حينَها إلى الانتقالِ إلى مرحلةٍ قتاليّةٍ متقدِّمةٍ مستفيدينَ من إمكانيّاتِ المقاومةِ كمّاً ونوعاً.

وذكر بيان للهيئة التنسيقية “للمقاومة العراقية” في بيان لها وأطلعت عليه (المستقلة)… “نُعطِي للقوّاتِ الأجنبيّةِ فرصةً مشرُوطَةً – احترامًا للجُهُودِ الطيّبَةِ التي قامَت بِها بعضُ الشخصيّاتِ الوطنيّةِ والسياسيّةِ- بوضعِ جدولٍ زمنيٍّ محدودٍ ومُحَدّدٍ لتنفيذِ قرارِ الشعبِ، ومجلسِ النُّوَّابِ، والحكومةِ القاضي بإخراجِها من البلادِ”.

فيما حذرت الأمريكيين “تحذيرًا شديدًا من مغبّةِ المراوغةِ والمماطلةِ والتسويفِ في تحقيقِ مطلبِ الشعبِ الأوّلِ؛ والا سَنضطَرُّ حينَها إلى الانتقالِ إلى مرحلةٍ قتاليّةٍ متقدِّمةٍ مستفيدينَ من إمكانيّاتِ المقاومةِ كمّاً ونوعاً”.

واضاف البيان ان “المقاومة العراقية” تقر باستهدافها للقوات الأمريكية في العراق، فيما بينت انه “أخَذَ بعضُ إخوانِكم المجاهدينَ في مقدّماتِ أعمالهم المُقاوِمَةِ مستخدمينَ الإمكانيّاتِ البسيطةِ كخُطوةٍ أولَى في طريقٍ طويلٍ خطّطُوا له” بعد أن لم تستجب واشنطن لقرار البرلمان العراقي بالانسحاب من البلاد.

وأضاف البيان أن “المُحتلَّ الأمريكيَّ أخَذَ يَئِنُّ، ولم يستطِع الاستمرارَ في تحمّلِ هذه الضربات فلجَأ الى ورقةِ الحربِ النفسيّةِ، لتغييرِ قناعاتِ المجتمعِ العراقيّ من طريقِ التهديدِ بالتداعياتِ السياسيّةِ والاقتصاديّةِ التي يمكنُ أن تلحَقَ بالعراقِ إذا ما أُغلِقَت سِفارَتُه”.

وأشارت إلى أن “المُحتلُّ وجد نفسَه غيرَ قادرٍ على حمايَةِ جنودِهِ حتّى في قواعِدِه المُحصّنةِ بأحدَثِ أنظمَةِ دفاعاتِه الجويّةِ، لذلكَ أخذَ يرسلُ الوَسَاطاتِ من أجلِ إيقافِ عملياتِ المُقاومةِ ولو إلى حِين”.

يذكر ان المقاومة العراقيةوهي جهة غير معروفة إلى حد كبير ويعتقد أنها تضم فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران بينها “كتائب حزب الله العراقي” و”عصائب أهل الحق” و”حركة النجباء”.

وتوقفت الهجمات على القوات الامريكية والسفارات الدبلماسية في العراق تماماً منذ لقاء جمع بين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم “أبو فدك” مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت في الثاني من الشهر الجاري. (النهاية)