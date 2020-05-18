جلطة تدخل فنانا كويتيا العناية المركزة

كشفت ابنة الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج، الملقب بـ”شادي الخليج”، عن تعرضه لجلطة في المخ، وتواجده في العناية المركزة.

وكتبت ابنة الفنان خلود المفرج عبر حسابها على “تويتر”: “‏دعواتكم للوالد عبدالعزيز المفرج شادي الخليج يخضع الآن لعمليه إيقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

يُذكر أن المفرج فنان كويتي احترف الغناء، وقرر تغيير اسمه وإطلاق لقب فني عليه وهو شادي الخليج، وبدأ مسيرته الفنية في سنة 1960.

ودرس شادي الخليج في مصر وحصل على شهادة بكالوريوس التربية الموسيقية من المعهد العالي للتربية الموسيقية في عام 1967.