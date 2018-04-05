السبت المقبل جلسة حوارية بمكتبة الاسكندرية حول المطابع الرقمية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة علي تطوير فكر الطباعة الرقمية والمؤمنة تنظم الهيئة العامة للمطابع الاميرية يوم السبت المقبل بمكتبة الاسكندرية جلسة حوارية مع الدكتور جورج سيمونيان استاذ الطباعة الرقمية ويحاوره المهندس محمود سرور رئيس قسم الطباعة الرقمية بالهيئة حول مستقبل الطباعة الرقمية والمؤمنة ويأتى انعقاد الجلسة كأحد الفعاليات المقامة علي هامش معرض الاسكندرية الدولي للكتاب

ويشارك فى الجلسة كل من الدكتور هاني مقلد مدير إدارة التجهيزات الفنية بالمطابع الاميرية والمهندس سيد جلال مدير عام المطابع والمهندسة ايمان سعيد سالم مدير إدارة الجمع التصويري والمهندسة عزة إبراهيم عبدالله من قيادات الهيئة.

وقال المهندس/ عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ان مشاركة الهيئة بمعرض الكتاب الدولى بالإسكندرية لأول مرة وإقامة هذه الجلسة الحوارية يزيد من قدرة الهيئة التنافسية في السوق المحلى والعالمى من خلال اظهار قدرات الهيئة الإنتاجية بالإضافة للقدرات العلمية والبحثية لتحافظ الهيئة علي صدارتها في عالم الطباعة

واشار الى حرص الهيئة على مواكبه التطور في الطباعة الرقمية والمؤمنة ورفع قدرتها التنافسية، لافتا الي ان المطابع الاميرية تعد قلعة الطباعة في مصر والشرق الأوسط موضحاً ان الطباعة الرقمية شهدت تطوراً كبيرا في المطابع الاميرية بعد ادخال أحدث ماكينات الطباعة الرقمية الشهر الماضى لتنضم الى اسطول ماكينات الطباعة بالهيئة