جلسة تعريفية في كربلاء لولوج الشباب عالم القطاع الخاص والنأي عن التعيين الحكومي

( المستقلة ) / علي النصر الله / … كشف ممثل بعثة الأمم المتحدة في محافظة كربلاء علي كمونه ، اليوم الاحد ، إن العراق يحتاج من الدرجات الوظيفية 375 الف درجة فيما الرقم الموجود حاليا أربعة ملايين درجة وظيفية حسب معايير الأمم المتحدة.

وقال كمونه لـــ ( المستقلة ) على هامش مشاركته في اعمال الجلسة التعريفية التي أقامتها شركة المستشار المؤسسي لتشجيع الشباب الولوج الى عالم القطاع الخاص تحت شعار ( لريادة المستشار حاضنة المشاريع الريادية ) ، إن “الأمم المتحدة على استعداد لدعم هكذا مشاريع تشجع على القطاع الخاص “،مؤكدا “خطورة التوجه الحكومي المستمر بالتعينات الحكومية الذي سيرهق الإنفاق العام “.

وأضاف “حسب معايير الامم المتحدة فان ما يحتاجه العراق من درجات وظيفية ٣٧٥ الف، فيما الرقم الموجود حاليا هو(٤٠٠٠٠٠٠) اربعة ملايين درجة وظيفية “.

من جانبه اكد مسؤول مكتب كربلاء النيابي الحقوقي عباس فاضل الگمبر “أهمية أن يكون لدينا قاعدة بيانات للشباب ومهاراتهم ، وضرورة استثمار وسائل التواصل الاجتماعي ، في تشجيع الشباب على المبادرة الفردية ، والعمل الخاص ، والنأي عن فكرة التعين ، والاعتماد على الوظيفة الحكومية “،

و قال مسؤول شركة المستشار المؤسسي ازهر الركابي لـــ ( المستقلة ) إن “الغاية من الجلسة التعريفية تشجيع الشباب على ولوج عالم القطاع الخاص وبناء المشاريع الفردية “.