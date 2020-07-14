جلسة تصوير لعارضات أزياء عالميات في السعودية

أثارت جلسة تصوير نشرت صورها في مجلة “فوغ” العالمية منذ عدة أيام، وتم تصويرها في منطقة العلا بالسعودية، ردة فعل في وسائل التواصل الاجتماعي العربية، حيث قدم فيها مصمم لبناني عددا من أعماله لمجموعة شتاء وخريف 2020.

وشارك في جلسة التصوير عدد من العارضات العالميات مثل كيت موس وماريا كارلا بوسكونو وكانديس سوانبويل وجوردان دان، بحسب ما نقل موقع “يورو نيوز”.

وقدم فيها المصمم اللبناني إيلي مزراحي، صاحب علامة “مونو” عددا من تصاميمه، في الوقت الذي وصف فيه المصمم جمال المنطقة، إلا أن ذلك لم يشفع له من موجة ردود الأفعال السلبية على مواقع التواصل.

ووصف مزراحي في تقريره المصور تجربته في السعودية وفكرة المشروع ويصف أرض العُلا بـ”الخيالية” كما يقول إنه زار السعودية بعد دعوته للمشاركة في مهرجان “مدل بيست” في ديسمبر/كانون الثاني.

وعبر بعض رواد مواقع التواصل عن عدم رضاهم عن جلسة التصوير، حيث علق صاحب الحساب “سيدة الشهباء”، قائلا “يحدث في مدينة العلا قرب المدينة المنورة، تصوير عارضات أزياء لصالح مجلة فوغ الأمريكية. ملاحظة نقيت الصور المحتشمة الباقي بلباس البحر”.