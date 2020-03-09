جعفر : انهيار البرلمان وتعذر انعقاده بعد تعرض 10 نواب للاصابة بفايروس كورونا

المستقلة … قال النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا سيؤدي الى انهيار البرلمان برمته وتعذر انعقاده في الوقت الحالي خشية انتقال المرض بعد انباء عن تعرض 10 نواب للاصابة بالمرض.

وأضاف أن “المشكلة الأساسية هي أن النواب الذين يصابوا بالمرض لن يصرحوا وسيخفون إصابتهم، في حين أن المرض سريع الانتقال وبعض النواب بالفعل كانوا في مواقع تعرضت للاصابات في المدة الماضية ما يشير الى اصابتهم بالفعل”.

وأشار جعفر إلى أنه “في حال تاكيد اصابة اي نائب في البرلمان بفيروس كورنا فان البرلمان لن ينعقد مطلقا وفي حال انعقاده فيستعذر اكتمال النصاب القانوني فيه”.

وكانت مصادر رجحت انعقاد جلسة البرلمان بعد انقضاء العطلة التشريعية يوم السبت المقبل، إلا أنه لا توجد تأكيدات من رئاسة مجلس النواب بشأن الامر حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام روسية قد اكدت امس الاحد، إصابة عشرة نواب عراقيين بفيروس كورونا كانوا في ايران وعادوا.