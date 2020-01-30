جعجع في اتصال مع محمود عباس : “صفقة القرن” وُلدت ميتة

المستقلة / أجرى رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الأربعاء، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكّد خلاله دعمه للقيادة الفلسطينية برئاسته، وأعرب له عن تضامنه “وتضامن الحزب معه ومع الأخوة الفلسطينيين في موقفهم من صفقة القرن“.

وقال جعجع لعباس: “لا مكان في التاريخ لخطط أو اقتراحات أو أمور غير منطقية. لقد اعتبرنا منذ البداية أن “صفقة القرن” ولدت ميتة والآن تأكدنا من ذلك”. وشدّد على “ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

من جهته، شكر عباس لجعجع اتصاله وتعاطفه، وقال إنّ “الشعب الفلسطيني باق على موقفه لأنّه صاحب حقّ ولن تثنيه عن عزمه لا صعوبات ولا مشقات ولا ضغوطات”.

كما شكر عباس اللبنانيين جميعاً على تعاطفهم الشامل مع الشعب الفلسطيني.