جريمة هزت روسيا.. يختطف طفلة ويغتصبها ويقتلها أمام زوجته

(المستقلة)… كشفت الشرطة الروسية تفاصيل اختطاف واغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات فقط.

وقالت الشرطة إن الفتاة هربت من منزل أسرتها بعد جدال مع والديها تعرضت للاغتصاب والقتل بعد أن اختطفها زوجان في سيارتهما.

ووفقًا لما نقلت “صدى البلد” عن صحيفة “ديلي ميل”، تطوع أكثر من 500 شخص للبحث عن الطفلة فيكا تيبلياكوفا المفقودة، بعد أن شوهدت للمرة الأخيرة في لقطات عبر أحد كاميرات المراقبة بالشارع، وهي تمشي بمفردها على طول الطريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة كانت تحاول الوصول إلى أصدقائها في البلدة التي كانت تعيش فيها عائلتها.

وأوضحت الصحيفة أن الطفلة كانت مفقودة قبل ثلاثة أيام، من قيام سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا ببلاغ للشرطة ادعت فيه أن زوجها اقل الطفلة بسيارته. وقال أحد المصادر بالشرطة الروسية، أن الرجل ابلغ زوجته إنه سوف “يهاجم” الفتاة ويغتصبها، ولكنها لم تفعل أي شيء وظلت واقفة تشاهد جريمة زوجها في صمت لكونها كانت خائفة للغاية منه”.

بحسب اعتراف الزوجة اغتصب زوجها الفتاة وخنقها بكيس من البلاستيك، حيث قالت الشرطة إن الفتاة توفيت يوم الاثنين في اليوم الذي اختفت فيه.

وأوضحت سلطات تطبيق القانون إن المرأة كشفت للشرطة عن مكان إخفاء جثة الطفلة بالقرب من بحيرة.

فيما نفى المتهم إيجور دفورنيكوف في البداية اختطاف الفتاة وإساءة معاملتها وقتلها ، لكنه اعترف فيما بعد، بجريمته البشعة.