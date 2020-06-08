جريمة مروعة في كربلاء .. زوجة تقتل زوجها بقطعة كونكريتية في الرأس

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال امرأة قتلت زوجها بقطعة صب كونكريتية ( البلوك ) في الرأس وهو نائم .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) أستخبر قسم مكافحة الجرائم بوجود حادث قتل في منطقة الامام علي 5 كم عن مركز المدينة ، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير الجرائم وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

وأوضح المصدر عند “الوصول الى دار المجنى ، وجدت جثة الزوج المقتول بقطعة ( البلو ك ) في الرأس ، وعند الحديث مع الزوجة قالت ، إن مجموعة من الأشخاص مجهولين دخلت الدار وقتلت الزوج اثناء نومه ولاذوا بالفرار “.

وأضاف بعد “جمع المعلومات حامت الشبهات على الزوجة ، وعند التعمق في التحقيق ومواجهتها بالأدلة ، اعترفت بجريمة القتل لأسباب عائلية وخلافات مستمرة “.

واشار الى إن “المعتقلة احيلت الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقها ، بعد كشف الدلالة ، قرر قاضي التحقيق توقيفها وفق مادة القتل العمد “.