جريمة مروعة في كربلاء.. اب يحرق أبنائه الاربعة بسبب خلاف عائلي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. استيقظت كربلاء ، اليوم الخميس ، على جريمة مروعة وبشعة بحق الانسانية سببها خلاف عائلي بين زوج وزوجته ،أدى الى مقتل أبنائهم الاربعة حرقا غربي المحافظة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم، في منطقة الحي العسكري قضاء الحر غربي المحافظة، قام بحرق ابنائه الاربعة ( ذكر بعمر 13 عاما وثلاث أناث بأعمار 11 ، و 6 ، و3 ) سنوات وهم نائمون بعد رش مادة البنزين في المنزل ما أدى الى وفاتهم جميعا “.

وأضاف إن “المعتقل اعترف قيامه بالجريمة بسبب خلاف مع زوجته التي طلبت الطلاق منه “،مبينا إنه تم تصديق أقول المعتقل ابتدائيا وقضائيا ، و”تم احالته الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.