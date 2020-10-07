جريمة مروعة في النجف… القبض على 3متهمين بالقتل العمد والحكم باعدامهم

المستقلة / – القت وكالة الاستخبارات احدى اجهزة وزارة الداخلية ، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل العمد فيما اصدر القضاء حكما” بأعدامهم في النجف الأشرف.

وذكر بيان الاستخبارات تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء , انه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥ حصلت جريمة قتل أحد المواطنين وعقيلتة داخل منزله في حي الرسالة الثانية بمحافظة النجف الأشرف وهو مختار لذلك الحي، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات في النجف وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر تم إلقاء القبض على الجناة وهم ثلاثة متهمين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بقيامهم بجريمتهم والغرض من جريمة القتل لدوافع مادية.

وأوضح انه تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وإجراء كشف الدلالة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة النجف وكان مطابقا لاعترافاتهم، وقد تم إحالتهم الى محكمة جنايات النجف الأشرف و تم الحكم عليهم بالإعدام شنقا” حتى الموت ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء بدوافع دنيئة مخالفة للشرائع السماوية والقانون.