جريمة مروعة بالعراق…قبلت يد والد خطيبها قبل أن تقتل ابنه

( المستقلة)… عثرت الشرطة في إقليم كردستان العراق على جثة شاب في السابعة والعشرين من العمر، فيما اعتقلت شخصين أحدهما خطيبته، بتهمة قتله، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال موقع “ناس نيوز” ، إنه “بعد ستة أيام من اختفائه، عثر على جثة الشاب رابر (27 سنة) من سكنة قرية شوران التابعة لقضاء بشدر وقد اتهمت السلطات خطيبته التي تبلغ من العمر 18 عاما بقتله بتحريض من “حبيبها”.

واضاف فإن رابر وخطيبته كانا عائدين من عقد قرانهما في المحكمة قبل أن يختفي الشاب، الذي قالت خطيبته إنه “اضطر إلى استئجار سيارة أجرة لإيصالها بعد أن تعطلت سيارته على طريق خارجي”.

ونقل الموقع عن عائلة الشاب “كانا سعيدين جدا في يوم عقد قرانهما، وقد قبلت الفتاة يد والد الشاب، وكانا يخططان لحفلة الزفاف، ولم نشك فيها حتى بعد أن اعتقلتها الشرطة”.

وبعد التحقيقات، اكتشفت جثة الشاب التي ظهر عليها آثار “صدمة خارجية عنيفة”.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الشرطة أن “خطيبة الشاب قد اعترفت بتنفيذ الجريمة أمام قاضي التحقيق”.

وبحسب مصادر الموقع فإن “خطيبة الضحية كانت على علاقة مع شخص آخر وعدها بالزواج إذا هي قتلت خطيبها”، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.( النهاية)