جريمة كبرى في ميسان.. أبناء يقتلون والدهم

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/…أعلنت قيادة شرطة ميسان السبت عن القائها القبض على متهمين أشقاء قاموا بقتل والدهم بحادثة وصفت “بالجريمة الكبرى “حسب البيان

وقالت قيادة الشرطة في بيان ” أن مفارز إجرام حطين وبتوجيه من قبل قائد شرطة محافظة ميسان وبمتابعة من قبل مدير قسم مكافحة إجرام حطين العميد رحيم علي خلف شكلت قوة لمتابعة الجريمة، مشيرا الى انه بعد التحري عن ملابسات الجريمة الكبرى تمكنت القوة من إلقاء القبض على إثنين من الاشقاء قاموا بقتل والدهم”

واكد البيان إحالة المتهمين إلى التحقيق وتوقيفهم وفق المادة ( ٤٠٦ القتل المتعمد).