جريمة بشعة في كربلاء.. يقتل زوجته بمطرقة حديدية ويحرق الجثة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. شهدت محافظة كربلاء ، اليوم الاربعاء، جريمة بشعة ومروعة حيث قام رجل مواليد 1969 بقتل زوجته مواليد 1983 بطريقة وحشية بمطرقة حديدية ( جاكوج ) ثم قام بحرق الجثة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال مواطن متهم بجريمة قتل زوجته بمطرقة حديدية وحرق جثتها في منطقة المحلق وسط المدينة ، أثر خلال عائلي “.

وأوضح المصدر إن عملية الاعتقال تمت بسرعة قياسية.

وأضاف إن “المعتقل اعترف بأرتكابه الجريمة ، وتم أحالته الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق مادة القتل العمد “.