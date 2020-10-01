جريمة بشعة تهز سوريا والرأي العام اب يقتل بناته الثلاث وانتحر

المستقلة/- فجعت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بجريمة بشعة هزت الرأي العام، لأب سوري يعمل مدرسا أقدم على قتل بناته الثلاث ثم انتحر كاشفا أسباب ذلك في منشور له على (فيسبوك).

الجريمة الأليمة وقعت في مدينة طرطوس السورية، حيث قام مدرس رياضيات سوري بقتل بناته الثلاث وانتحاره حيث تفاجأ أصدقاء غدير سلام، يوم أمس الأحد، بمنشور على صفحته في (فيسبوك) يبدأ بعبارة: “عندما تقرؤون هذا المنشور أكون قد انتحرت وقتلت بناتي”.

وكشف سلام أن قيامه بذلك جاء بعد تهديدات من أشخاص ذكر أسماءهم بحرقه هو وبناته في حال تأخره عن إنجاز أحد الأعمال التي أعطوه مهلة لتنفيذه. وبعد أن كتب تفاصيل التهديدات والأسماء التي شاركت بالضغط عليه، وأشار إلى أن جهازه المحمول يحتوي على تسجيلات صوتية وأدلة تكشف كل شيء، قام بإطلاق النار على بناته وزوجته ثم أطلق النار على نفسه وانتحر.