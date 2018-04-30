جريزمان وصلاح يتحكمان في مصير ديمبلي

(المستقلة)… ما زال الغموض يفرض نفسه على مصير عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة الإسباني بعد أول موسم للاعب الشاب داخل القلعة الكتالونية.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن مسؤولي البارسا لديهم قناعة تامة بقدرات ديمبلي، وأن اللاعب الشاب أمامه فرصة لتطوير مستواه، رغم الإصابات المتكررة التي تعرض لها وأثرت على مسيرته طوال الموسم الجاري.

ولفتت إلى أن ديمبلي سجل هدفين وصنع 8 لزملائه في 21 مباراة، علما بأنه انضم قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة إجمالي قيمتها 145 مليون يورو (شاملة الحوافز).

وأضافت أن اهتمام البارسا بضم أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الصيف المقبل مقابل دفع شرطه الجزائي 100 مليون يورو، سيجعل استمرار ديمبلي مع البلوجرانا محل شك كبير.

ورشحت الصحيفة انتقال ديمبلي إلى الجهة المقابلة أتلتيكو مدريد، مؤكدة أن مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، لن يمانع استعارة مهاجم برشلونة لمدة موسم في ظل اقتناعه التام بموهبته.

كما ربطت اسم عثمان ديمبلي بالانتقال إلى صفوف آرسنال، ولكن قرار مدربه المخضرم آرسين فينجر بالرحيل نهاية الموسم الجاري، سيفتح مجالا للإثارة في هذه الصفقة المحتملة للجانرز.

ولم تكتف الصحيفة بذلك، بل قالت أيضا إن عثمان ديمبلي قد يكون خيارا مطروحا أمام مسؤولي ليفربول الإنجليزي، الذي قد يفقد نجمه المصري محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية، مع تصاعد أنباء مكثفة باهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد معه.(النهاية)