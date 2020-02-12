جديد المعلمة المصرية المتهمة بقضية وفاة طالب كويتي

(المستقلة)… أحالت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأربعاء، ملف قضية المعلمة المصرية نجلاء محمد المتهمة في قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي قبل عامين، إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى.

جاء قرار المحكمة عقب استئناف المتهمة بوقت سابق للحكم الصادر بحقها من محكمة الجنايات، القاضي بحبسها لمدة عامين مع وقف النفاذ بكفالة مالية عن تهمتي الضرب والسب، مطالبة ببراءتها من هذه الاتهامات، وفق ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية.

تعود حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي إلى شهر شباط/فبراير من العام 2018، إذ توفي بعد عودته من مدرسته في منطقة “الروضة”، ووجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته لقيامها بتوبيخه رغم علمها بظروفه الصحية، الأمر الذي أنكرته المعلمة خلال التحقيق معها.

وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك، عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، من خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة قبل يوم من وفاة ابنها، ما أثار غضب النشطاء والحقوقيين بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المعلمة في شهر نيسان/أبريل 2018، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، وعدم وجود شبهة جنائية حولها، لتتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية العام نفسه.

وقضت الجنايات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019، بسجن المعلمة المتهمة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وكفالة ألف دينار (3,300 دولار) لوقف النفاذ. (النهاية)