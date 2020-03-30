جديد الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا المصاب بكورونا

( المستقلة)… قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان “مفعما بالحيوية” صباح اليوم الاثنين خلال اجتماع وزاري ترأسه عن بعد، بينما كان في عزلة ذاتية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف راب خلال الإفادة الصحافية اليومية للحكومة “أدار رئيس الوزراء اجتماع التاسعة والربع صباحا وكان مفعما بالحيوية ومنحنا القيادة التي نحتاجها، ونحن فريق حكومي متحد فيما يتعلق بتخطي البلاد لهذه الأزمة”.

وعندما سُئل الوزير عن حالته الصحية، قال راب، الذي لم يُبلغ عن أي أعراض، إنه ‭‭”‬‬في أحسن حال”.

ومن المقرر أن يتولى راب مهام جونسون إذا لم يعد رئيس الوزراء قادرا على الوفاء بها في أي وقت.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر من أنّ بلاده ستّتجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى انتشار الوباء، قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج.

وأطلق الزعيم المحافظ الذي أصيب بالفيروس هذا الأسبوع، التحذيرَ في منشور وزّع على كلّ المنازل في بريطانيا لحضّ السكّان على المساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس من خلال اتّباعهم الإرشادات.

يذكر أن جونسون يعيش حاليًا في العزل الصحي جراء إصابته بكورونا، لكنّه أكد سابقا أنّ عوارضه خفيفة وهو يُتابع جهود مواجهة الوباء.

ومن بين المصابين أيضًا وزير الصحة مات هانكوك، فيما عَزل الوزير المكلّف بشؤون اسكتلندا أليستر جاك نفسه سبعة أيام، بعدما ظهرت عليه عوارض مشابهة لعوارض كوفيد-19 من دون خضوعه لفحص.( النهاية)