جدول ناري ينتظر الزمالك خلال 3 أسابيع

(المستقلة) – حسام الدين جمال – ينتظر الزمالك المصري سلسلة من المواجهات القوية، خلال 3 أسابيع بين شهري فبراير/شباط الحالي ومارس/أذار المقبل، في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت مساء الأربعاء، أسفرت عن صدام قوي للزمالك أمام الترجي التونسي، حامل اللقب.

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الزمالك، حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية، يلتقي مع الترجي، الجمعة 14 فبراير/شباط في مباراة السوبر الأفريقي.

بعد ذلك يواجه الزمالك غريمه التقليدي، الأهلي، مرتين خلال 4 أيام، في يومي 20 و24 فبراير، الأولى في كأس السوبر المصري، والثانية في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المحلي.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي أحد يومي 28 أو 29 فبراير، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب أحد يومي 6 أو 7 مارس، في تونس.

ويتخلل مباراتي الترجي في دوري أبطال أفريقيا، مواجهة قوية للزمالك أمام بيراميدز في الجولة 24 من الدوري المصري.

يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 28 نقطة من 14 لقاء.