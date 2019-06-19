جدول مباريات دوري الكرة الممتاز

وكانت مباريات الجولة قد انطلقت، أمس الأول الاثنين، حيث تغلب أمانة بغداد على اربيل بهدفين دون رد.

وفي مباريات اليوم، سيلاقي الصناعات الكهربائية فرق الزوراء على ملعب التاجي في تمام الساعة الخامس مساءً، وبذات التوقيت، يحل القوة الجوية ضيفاً على الكرخ

وسيلاقي الميناء فريق الحسين علىملعب الفيحاء في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة، وبنفس التوقيت أيضاً سيواجه النجف فريق الديوانية على ملعب النجف لأولمبي.